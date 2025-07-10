В Кремле не считают, что переговоры по Украине застопорились

Москва ожидает сигналов из Киева о его желании или нежелании продолжать прямые переговоры по урегулированию украинского конфликта. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналисты поинтересовались у представителя Кремля, считает ли он, что мирный процесс застопорился. По мнению Пескова, пока таких выводов делать нельзя.

«Можно дождаться все-таки каких-то сигналов из Киева, от представителей киевского режима о желании или нежелании выходить на третий раунд прямых переговоров РФ и Украины. Мы неоднократно говорили, что для нас предпочтительным было бы достижение тех целей, которые стоят перед нами, политико-дипломатическими средствами», — сказал пресс-секретарь.

Он добавил, что пока мирного урегулирования кризиса на Украине не происходит. В связи с этим российские бойцы продолжают специальную военную операцию, и реальность на земле меняется ежедневно, резюмировал представитель Кремля.

16 мая в Стамбуле прошел первый раунд переговоров между представителями Москвы и Киева. Вторая встреча российской и украинской делегаций состоялась 2 июня в Турции. В тот же день журналисты ТАСС со ссылкой на источник сообщили, что РФ и Украина планируют «в течение какого-то времени» провести третий раунд переговоров.

Ранее в министерстве иностранных дел РФ рассказали, когда объявят дату третьего раунда переговоров с Украиной.