На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кремле не считают, что переговоры по Украине застопорились

Песков: Москва ждет сигналов из Киева о готовности продолжать переговоры
true
true
true
close
MGIMO360 TV/YouTube

Москва ожидает сигналов из Киева о его желании или нежелании продолжать прямые переговоры по урегулированию украинского конфликта. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналисты поинтересовались у представителя Кремля, считает ли он, что мирный процесс застопорился. По мнению Пескова, пока таких выводов делать нельзя.

«Можно дождаться все-таки каких-то сигналов из Киева, от представителей киевского режима о желании или нежелании выходить на третий раунд прямых переговоров РФ и Украины. Мы неоднократно говорили, что для нас предпочтительным было бы достижение тех целей, которые стоят перед нами, политико-дипломатическими средствами», — сказал пресс-секретарь.

Он добавил, что пока мирного урегулирования кризиса на Украине не происходит. В связи с этим российские бойцы продолжают специальную военную операцию, и реальность на земле меняется ежедневно, резюмировал представитель Кремля.

16 мая в Стамбуле прошел первый раунд переговоров между представителями Москвы и Киева. Вторая встреча российской и украинской делегаций состоялась 2 июня в Турции. В тот же день журналисты ТАСС со ссылкой на источник сообщили, что РФ и Украина планируют «в течение какого-то времени» провести третий раунд переговоров.

Ранее в министерстве иностранных дел РФ рассказали, когда объявят дату третьего раунда переговоров с Украиной.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами