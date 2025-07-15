В МИД ответили на заявление генсека НАТО о несерьезности российской делегации в Стамбуле

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова посоветовала генеральному секретарю НАТО Марку Рютте послушать лекцию помощника президента РФ Владимира Мединского о Невской битве. Таким образом дипломат прокомментировала в своем Telegram-канале заявление Рютте о несерьезности российской делегации на переговорах в Стамбуле.

Накануне Рютте заявил, что Россия отправила на переговоры с Украиной в Стамбуле делегацию во главе с историком, что, по его мнению, является «несерьезным».

Раздражение генсека НАТО, по его собственным словам, вызвало и то, что на стамбульских переговорах российские представители напомнили «историю России с 1250 года», обратила внимание Захарова.

По ее мнению, тот исторический период Рютте выбрал не случайно. Захарова считает, что речь генсека может быть связана с «фантомными болями упущенных возможностей». Для России же XIII век является во многом поворотной точкой. В частности, 15 июля исполняется 785 лет со дня Невской битвы, отметила дипломат.

Глава МИД РФ напомнила, что в те времена, одержав победу над шведами, русские войска не допустили их продвижение на Ладогу и Новгород и тем самым помешали Швеции и Ливонскому ордену скоординироваться, северо-западная часть Руси был спасена.

Захарова добавила, что князь Александр Невский завершил свою миссию спустя — уничтожив немецких рыцарей на Чудском озере.

Ранее в Кремле ответили на заявление Рютте о несерьезности делегации РФ в Стамбуле.