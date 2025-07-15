На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД ответили на заявление генсека НАТО о несерьезности российской делегации в Стамбуле

Захарова посоветовала Рютте послушать лекцию Мединского о Невской битве
true
true
true
close
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова посоветовала генеральному секретарю НАТО Марку Рютте послушать лекцию помощника президента РФ Владимира Мединского о Невской битве. Таким образом дипломат прокомментировала в своем Telegram-канале заявление Рютте о несерьезности российской делегации на переговорах в Стамбуле.

Накануне Рютте заявил, что Россия отправила на переговоры с Украиной в Стамбуле делегацию во главе с историком, что, по его мнению, является «несерьезным».

Раздражение генсека НАТО, по его собственным словам, вызвало и то, что на стамбульских переговорах российские представители напомнили «историю России с 1250 года», обратила внимание Захарова.

По ее мнению, тот исторический период Рютте выбрал не случайно. Захарова считает, что речь генсека может быть связана с «фантомными болями упущенных возможностей». Для России же XIII век является во многом поворотной точкой. В частности, 15 июля исполняется 785 лет со дня Невской битвы, отметила дипломат.

Глава МИД РФ напомнила, что в те времена, одержав победу над шведами, русские войска не допустили их продвижение на Ладогу и Новгород и тем самым помешали Швеции и Ливонскому ордену скоординироваться, северо-западная часть Руси был спасена.

Захарова добавила, что князь Александр Невский завершил свою миссию спустя — уничтожив немецких рыцарей на Чудском озере.

Ранее в Кремле ответили на заявление Рютте о несерьезности делегации РФ в Стамбуле.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами