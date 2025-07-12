На Украине назвали переговоры в Стамбуле исчерпанными

По мнению заместителя министра иностранных дел Украины, Сергея Кислицы, формат переговоров в Стамбуле фактически себя изжил. Об этом он сообщил в интервью изданию The Kyiv Independent.

Кислица подчеркнул, что, за исключением гуманитарных вопросов, полноценных переговоров в Стамбуле не проводилось. По его словам, российская делегация прибыла с целью «продиктовать ультиматум», отвергнув предложенные Киевом условия прекращения огня. В частности, он отметил, что российская сторона отказалась от проведения встречи лидеров двух государств, которая, по мнению дипломата, могла бы «сформировать конструктивную атмосферу, благоприятствующую достижению соглашений».

10 июля в Кремле заявили, что ждут от Киева четкого сигнала относительно готовности или отказа от продолжения прямых переговоров, направленных на урегулирование конфликта на Украине. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга для прессы.

Ранее в министерстве иностранных дел РФ рассказали, когда объявят дату третьего раунда переговоров с Украиной.