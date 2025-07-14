В Кремле заявили о готовности РФ к третьему раунду переговоров с Украиной

Песков: РФ готова к третьему раунду переговоров с Украиной, но Киев не спешит

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ готова к третьему раунду переговоров с Украиной, однако Киев не спешит с его согласованием. Об этом сообщает ТАСС.

«Очевидно, что Киев не спешит. Мы по-прежнему ожидаем предложений по срокам. Российская сторона готова к продолжению и к проведению третьего раунда. Вот что можно сказать по тому, как развивается эта ситуация», — сказал представитель Кремля.

10 июля Песков заявлял, что в Москве ждут от Киева четкого сигнала относительно готовности или отказа от продолжения прямых переговоров, направленных на урегулирование конфликта на Украине. Журналисты поинтересовались у представителя Кремля, считает ли он, что мирный процесс застопорился. По мнению Пескова, пока таких выводов делать нельзя.

16 мая в Стамбуле прошел первый раунд переговоров между представителями Москвы и Киева. Вторая встреча российской и украинской делегаций состоялась 2 июня в Турции. В тот же день журналисты ТАСС со ссылкой на источник сообщили, что РФ и Украина планируют «в течение какого-то времени» провести третий раунд переговоров.

Ранее в министерстве иностранных дел РФ рассказали, когда будет объявлена дата третьего раунда переговоров с Украиной.