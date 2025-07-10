Зеленский рассказал, после чего может начаться обсуждение его встречи с Путиным

Зеленский: Киев и Москва могут обсуждать встречу президентов после обменов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности начать подготовку к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным после выполнения Стамбульских договоренностей. Об этом украинский президент сообщил в интервью, опубликованном Telegram-каналом «Новини.LIVE».

«Сначала необходимо завершить согласованные обмены военнопленными. Думаю, это произойдет в ближайшее время. Только после этого команды смогут обсуждать формат встречи лидеров. Наш вариант предусматривает участие не только Украины и России, но и США», — пояснил Зеленский.

6 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Зеленский хочет переподтвердить свою легитимность за счет встречи с президентом РФ.

3 июля Зеленский заявил, что желает встретиться с Путиным ради мира.

Владимир Путин на встрече с мировыми СМИ в рамках ПМЭФ заявил, что Москва готова к переговорам с Украиной на условиях, согласованных в Стамбуле в 2022 году. Он призвал Киев не затягивать с диалогом, отметив, что промедление может ухудшить положение Украины. Переговоры, по его словам, возможны после 22 июня.

Ранее Зеленский заявил, что переговоров России и Украины пока не будет.