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Захарова объяснила, для чего Зеленскому нужна встреча с Путиным

Захарова: Зеленский за счет встречи с Путиным хочет подтвердить свою легитимность
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РИА Новости/Reuters

Украинский лидер хочет переподтвердить свою легитимность за счет встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в интервью программе «Большой вопрос».

«Потому что ему нужно не через законные процедуры переподтвердить свою легитимность, а любым другим способом доказать, что он власть имущий», — сказала она.

Захарова также добавила, что Зеленский боится быть забытым западными союзниками, из-за чего может лишиться своего поста.

Недавно издание «Инсайдер UA» привело слова Зеленского о необходимости его личной встречи с Путиным для достижения мира на Украине.

Владимир Путин на встрече с мировыми СМИ в рамках ПМЭФ заявил, что Москва готова к переговорам с Украиной на условиях, согласованных в Стамбуле в 2022 году. Он призвал Киев не затягивать с диалогом, отметив, что промедление может ухудшить положение Украины. Переговоры, по его словам, возможны после 22 июня.

Ранее политолог объяснил, почему встреча Путина и Зеленского обернется скандалом.

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