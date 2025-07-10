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Зеленский заявил, что переговоров России и Украины пока не будет

Зеленский: переговоров с РФ пока не будет, еще не завершены согласованные обмены
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Thomas Peter/Reuters

Переговоров с Россией пока не будет, поскольку еще не завершились те обмены, о которых договаривались ранее. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский, передает РБК-Украина.

10 июля Зеленский после массированного удара ВС РФ по Киеву заявил, что на такие атаки «надо отвечать жестко», и именно так Киев будет делать.

По его словам, Россия нанесла «массированный комбинированный удар, который длился почти десять часов», и главной целью был Киев. Он призвал как можно быстрее ввести новые санкции и попросил союзников вкладывать инвестиции в производство оружия для Украины.

В свою очередь, президент России Владимир Путин на встрече с мировыми СМИ в рамках ПМЭФ заявил, что Москва готова к переговорам с Украиной на условиях, согласованных в Стамбуле в 2022 году. Он призвал Киев не затягивать с диалогом, отметив, что промедление может ухудшить положение Украины. Переговоры, по его словам, возможны после 22 июня.

Ранее глава МИД Украины отреагировал на массированный удар ВС РФ по Киеву.

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Переговоры о мире на Украине
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