Зеленский заявил, что желает встретиться с Путиным ради мира

Зеленский: встреча с Путиным нужна для мира на Украине

Для достижения мира на Украине нужна встреча украинского лидера Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил сам Зеленский, передает «Инсайдер UA».

«Нам необходима встреча лидеров, если мы хотим достижения мира», — отметил он.

Владимир Путин на встрече с мировыми СМИ в рамках ПМЭФ заявил, что Москва готова к переговорам с Украиной на условиях, согласованных в Стамбуле в 2022 году. Он призвал Киев не затягивать с диалогом, отметив, что промедление может ухудшить положение Украины. Переговоры, по его словам, возможны после 22 июня.

Путин напомнил, что в июне 2022 года в Стамбуле были достигнуты предварительные договоренности, которые предусматривали обмен пленными. Он подчеркнул готовность России продолжить переговоры на тех же принципах, предложив «сесть и договариваться».

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