В Кремле заявили, кто ответит на все вопросы о смерти Старовойта

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремлю «не с руки» рассуждать о смерти бывшего министра транспорта Романа Старовойта. Об этом пишет РИА Новости.

«Идет следствие и, как раз, собственно, вот это следствие и призвано ответить на все вопросы, пока оно идет, можно рассуждать, но это скорее, наверное, могут делать представители СМИ, политологи и так далее, но это не с руки делать нам», — заявил пресс-секретарь.

7 июля Романа Старовойта обнаружили мертвым через несколько часов после увольнения с поста главы Минтранса. Как сообщает СК, политик покончил с собой. Тело нашли неподалеку от его автомобиля Tesla. По одной из версий, отставка министра могла быть связана с уголовным преследованием по делу о хищении при строительстве фортификаций в Курской области, которую он ранее возглавлял. Как сообщает SHOT, Старовойту могло грозить до 20 лет колонии. В Кремле при этом заявляли, что его увольнение не имеет отношения к утрате доверия.

Ранее глава Росаккредитации уволился после скандала с «липовыми» сертификатами на автомобили.