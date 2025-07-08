На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кремле заявили, кто ответит на все вопросы о смерти Старовойта

Песков: на все вопросы о смерти Старовойта ответит следствие
true
true
true
close
Roman Naumov/Global Look Press

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремлю «не с руки» рассуждать о смерти бывшего министра транспорта Романа Старовойта. Об этом пишет РИА Новости.

«Идет следствие и, как раз, собственно, вот это следствие и призвано ответить на все вопросы, пока оно идет, можно рассуждать, но это скорее, наверное, могут делать представители СМИ, политологи и так далее, но это не с руки делать нам», — заявил пресс-секретарь.

7 июля Романа Старовойта обнаружили мертвым через несколько часов после увольнения с поста главы Минтранса. Как сообщает СК, политик покончил с собой. Тело нашли неподалеку от его автомобиля Tesla. По одной из версий, отставка министра могла быть связана с уголовным преследованием по делу о хищении при строительстве фортификаций в Курской области, которую он ранее возглавлял. Как сообщает SHOT, Старовойту могло грозить до 20 лет колонии. В Кремле при этом заявляли, что его увольнение не имеет отношения к утрате доверия.

Ранее глава Росаккредитации уволился после скандала с «липовыми» сертификатами на автомобили.

Все новости на тему:
Самоубийство Старовойта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами