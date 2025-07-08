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«Не может не шокировать». В Кремле отреагировали на самоубийство Старовойта

Песков заявил, что смерть Старовойта не может не шокировать
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Роман Старовойт

Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press
Дмитрий Песков сообщили, что Владимиру Путину незамедлительно доложили о гибели бывшего министра транспорта Романа Старовойта. При этом об отставке чиновника комментариев не последовало. Вопросы о самоубийстве Старовойта в Кремле переадресовали в следственные органы и отказались от дальнейших рассуждений на этот счет.

В Кремле 8 июля впервые прокомментировали самоубийство бывшего министра транспорта Романа Старовойта.

«Это не может не шокировать нормальных людей. Естественно, это шокировало и нас тоже», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он уточнил, что Владимиру Путину незамедлительно доложили о смерти Старовойта. Однако сейчас идет следствие и, по словам Пескова, от дальнейших комментариев Кремлю стоит воздержаться, а на все вопросы по делу ответят правоохранительные органы.

«Пока оно (дело — «Газета.Ru».) идет, можно рассуждать, но это могут делать представители СМИ, политологи, но это не с руки делать нам», — резюмировал Песков.

«Сохранить честь»

Бывший вице-президент России и экс-губернатор Курской области Александр Руцкой предположил, что Старовойт мог покончить с собой «из гордости» и чтобы сохранить честь. По его мнению, экс-главу Минтранса втянул в уголовное дело о хищении бывший губернатор Алексей Смирнов.

«У меня язык не повернется сказать что-нибудь плохое в адрес Старовойта. Мне его жалко. Не могу поверить, чтобы он участвовал. Если бы он участвовал, он бы не покончил с собой, а выкручивался. Он понял, что этого не выдержит. Он поступил как настоящий русский офицер», – заявил Руцкой.

Он добавил, что отговаривал Старовойта брать Смирнова на работу, и бывший глава Минтранса мог остаться в живых, если бы доверился тогда его совету.

Выдающийся авторитет

Минтранс России глубоко скорбит в связи с уходом из жизни Романа Старовойта и отмечает его выдающийся авторитет, профессионализм и готовность оказать помощь.

«Для всех сотрудников и руководства Минтранса России Роман Владимирович навсегда останется человеком, чей авторитет, глубокие знания и готовность оказать поддержку в трудную минуту никогда не будут забыты», — говорится в официальном сообщении ведомства.

Портрет Старовойта поставили в фойе Минтранса.

Кто возглавит Минтранс

7 июля Владимир Путин отправил в отставку министра транспорта Старовойта и назначил исполняющим обязанности главы ведомства Андрея Никитина, бывшего заместителя.

Сегодня Госдума утвердила кандидатуру Никитина на пост главы ведомства, «за» его кандидатуру проголосовали 408 депутатов.

7 июля Старовойт был найден мертвым в Одинцовском городском округе Подмосковья. Он совершил самоубийство.

Как сообщил источник Life.ru в правоохранительных органах, «папок на Старовойта и за Курск, и за работу в Минтрансе» набралось столько, что не поместится и в двух рабочих кабинетах. В узком кругу якобы давно были разговоры о том, что интерес со стороны следствия был только вопросом времени.

По данным Telegram-канала Baza, Старовойта похоронят в Санкт-Петербурге, где живут его брат и отец. Прощание с ним пройдет в морге при ЦКБ в Москве.

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Самоубийство Старовойта
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