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Путин назначил исполняющего обязанности главы Минтранса РФ

Путин назначил Андрея Никитина исполняющим обязанности главы Минтранса
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Президент России Владимир Путин назначил Андрея Никитина исполняющим обязанности министра транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Председатель правительства высоко оценивает Ваши деловые качества, личные; результаты, которых Вы добиваетесь в достаточно короткие сроки», — отметил Путин в беседе с Никитиным.

Согласно опубликованному указу, Никитин будет временно руководить ведомством до назначения постоянного министра. Документ подписан в соответствии с федеральным конституционным законом о правительстве.

Указ вступил в силу 7 июля — в день его подписания.

Никитин родился 26 ноября 1979 года в Москве. В 2001 году он окончил Государственный университет управления, а в 2007-м получил степень Executive MBA в Стокгольмской школе экономики. В 2002–2011 годах он работал в группе компаний «Рускомпозит», затем с 2011 по 2017 год занимал пост генерального директора Агентства стратегических инициатив.

В феврале 2017 года Никитина назначили временно исполняющим обязанности губернатора Новгородской области, а позже в том же году его избрали на эту должность. В феврале 2025 года он стал замминистра транспорта России. В сферу его ответственности входила цифровая трансформация и стратегическое развитие транспортной отрасли.

7 июля Владимир Путин освободил Романа Старовойта от должности министра транспорта. Указ, подписанный главой государства, опубликован на официальном портале правовой информации.

Старовойта назначили министром транспорта в мае прошлого года. С 2019 по 2024 год он занимал должность губернатора Курской области.

Ранее в России назначили нового командующего Сухопутными войсками.

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