Госдума рассмотрит вопрос об утверждении Никитина министром транспорта

Совет Думы включил в повестку вопрос об утверждении Никитина министром транспорта

Совет Госдумы включил в повестку вопрос об утверждении Андрея Никитина министром транспорта РФ. Об этом заявил спикер ГД Вячеслав Володин.

«Решением Совета Государственной Думы в проект порядка работы Думы на сегодняшний день включен вопрос о рассмотрении проекта постановления об утверждении Андрея Никитина министром транспорта РФ», — сказал он.

7 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ о снятии Романа Старовойта с должности министра транспорта. Исполняющим обязанности главы Минтранса был назначен Андрей Никитин, который с февраля текущего года работал в должности заместителя министра транспорта. Российский лидер выразил готовность поддержать его кандидатуру на пост, если парламент одобрит такие кадровые перестановки.

Комментируя ситуацию, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин считает Андрея Никитина лучшим кандидатом в министры транспорта. По мнению президента, чиновник обладает опытом, который наилучшим образом отвечает поставленным перед Минтрансом задачам.

Ранее Никитин рассказал, решением каких вопросов он займется в первую очередь после назначения.