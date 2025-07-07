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Путин заявил, что для назначения Никитина министром транспорта нужна поддержка парламента

Путин поддержит назначение Никитина главой Минтранса при поддержке парламента
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Президент России Владимир Путин заявил, что поддержит назначение Андрея Никитина главой Минтранса при поддержке парламента. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Если депутаты поддержат, то я в свою очередь подпишу указ окончательно о назначении вас руководителем этого важнейшего в системе исполнительных органов власти министерства», — сказал глава государства на встрече с Никитиным в Кремле.

Российский лидер выразил надежду на то, Никитин приложит все свои силы для того, чтобы решать стоящие перед министерством транспорта задачи.

Путин назначил Никитина исполняющим обязанности главы Минтранса РФ после отстранения с этой должности Романа Старовойта.

Старовойта назначили министром транспорта в мае прошлого года. С 2019 по 2024 год он занимал должность губернатора Курской области.

Ранее в РФ назначили нового командующего Сухопутными войсками.

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