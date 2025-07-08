Госдуме РФ рекомендовали утвердить Никитина на пост министра транспорта

Профильный комитет Государственной думы РФ рекомендовал одобрить кандидатуру Андрея Никитина на пост министра транспорта. Об этом свидетельствует проект постановления нижней палаты российского парламента, размещенный в ее электронной базе.

«Комитет решил рекомендовать Государственной думе утвердить кандидатуру Никитина Андрея Сергеевича на должность министра транспорта Российской Федерации», — говорится в документе.

7 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ о снятии Романа Старовойта с должности министра транспорта. Исполняющим обязанности главы Минтранса был назначен Андрей Никитин, который с февраля текущего года работал в должности заместителя министра транспорта. Российский лидер выразил готовность поддержать его кандидатуру на пост, если парламент одобрит такие кадровые перестановки.

Комментируя ситуацию, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин считает Андрея Никитина лучшим кандидатом в министры транспорта. По мнению президента, чиновник обладает опытом, который наилучшим образом отвечает поставленным перед Минтрансом задачам.

Ранее Никитин рассказал, решением каких вопросов он займется в первую очередь после назначения.