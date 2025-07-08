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Госдуме РФ рекомендовали утвердить Никитина на пост министра транспорта

Профильный комитет ГД РФ рекомендовал утвердить Никитина на пост главы Минтранса
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Профильный комитет Государственной думы РФ рекомендовал одобрить кандидатуру Андрея Никитина на пост министра транспорта. Об этом свидетельствует проект постановления нижней палаты российского парламента, размещенный в ее электронной базе.

«Комитет решил рекомендовать Государственной думе утвердить кандидатуру Никитина Андрея Сергеевича на должность министра транспорта Российской Федерации», — говорится в документе.

7 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ о снятии Романа Старовойта с должности министра транспорта. Исполняющим обязанности главы Минтранса был назначен Андрей Никитин, который с февраля текущего года работал в должности заместителя министра транспорта. Российский лидер выразил готовность поддержать его кандидатуру на пост, если парламент одобрит такие кадровые перестановки.

Комментируя ситуацию, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин считает Андрея Никитина лучшим кандидатом в министры транспорта. По мнению президента, чиновник обладает опытом, который наилучшим образом отвечает поставленным перед Минтрансом задачам.

Ранее Никитин рассказал, решением каких вопросов он займется в первую очередь после назначения.

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