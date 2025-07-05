Трамп назвал Путина профессионалом

Президент США Дональд Трамп назвал профессионалом своего российского коллегу Владимира Путина, отметив, что тот справляется с санкциями против РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам главы Белого дома, он и Путин подняли тему антироссийских рестрикций в ходе их недавнего телефонного разговора.

«Мы говорили о санкциях много, да. Я бы не сказал, что он (Путин. — «Газета.Ru») воодушевлен ими… Он понимает, что санкции могут последовать, он профессионал», — сказал американский лидер журналистам на борту президентского самолета.

Он добавил, что Соединенные Штаты могут ввести новые санкции против России.

Телефонный разговор президентов Российской Федерации и США состоялся 3 июля. Путин и Трамп обсудили украинский конфликт, ситуацию на Ближнем Востоке и другие темы.

29 июня американский сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что Трамп намерен ввести новые санкции в отношении России.

В конце апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин уважает Трампа, и они сходятся во мнении, что отказ от диалога является абсурдом. Представитель Кремля отметил, что в некоторых областях позиции лидеров России и США близки, однако это не значит, что они сходятся во всем.

Ранее Путин назвал «придурками» руководителей стран, вводящих санкции против России.