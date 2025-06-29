«Пришло время»: Трамп может ввести новые санкции против России

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести новые санкции против России. Об этом сообщил американский сенатор и автор инициативы по ужесточению ограничений Линдси Грэм*. Законопроект Грэма, который сейчас поддерживают 84 законодателя, предусматривает введение 500-процентного тарифа на импортируемые товары тех стран, которые не поддерживают Украину и покупают у России природные ресурсы. Газета The Washington Post считает, что если он будет принят, США начнут таким образом торговую войну со всем остальным миром. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Президент США Дональд Трамп, говоря о введении новых санкций против России, заявил, что нужно дать ход этому законопроекту. Об этом в интервью телеканалу ABC сообщил американский сенатор и автор соответствующей инициативы Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

«Вчера впервые президент сказал мне, когда мы с ним играли в гольф, что пришло время продвинуть законопроект», — уточнил политик.

По словам Грэма, суть инициативы заключается в следующем: если страна покупает у России продукцию и не помогает Украине, то на ее товары, которые поставляются в США, будет накладываться 500-процентный тариф. Среди тех, кого могут затронуть эти ограничения, сенатор назвал Индию и Китай, так как они, по его словам, поддерживают Москву, покупая у нее углеводороды.

Грэм заявил, что на данном этапе законопроект поддерживают 84 законодателя (всего в сенате США 100 членов). Его рассмотрение, как уточнил политик, начнется в июле. Если инициатива будет одобрена, Трамп получит «инструмент» в контексте конфликта России и Украины.

Санкции принесут больше вреда США

Газета The Washington Post назвала законопроект Грэма не инструментом в украинском конфликте, а ключом к началу торговой войны США со всем остальным миром.

«Законопроект Грэма… налагает 500-процентный тариф на любую страну, которая «сознательно продает, поставляет, передает или покупает нефть, уран, природный газ, нефтепродукты или нефтехимическую продукцию, произведенную в Российской Федерации». 500-процентный тариф, по сути, положит конец торговле США с любой из этих стран. Для сравнения, самый высокий текущий введенный тариф США для любой страны — это совокупный 55-процентный тариф для Китая», — говорится в материале издания.

Газета отмечает, что российскую сырую нефть закупают Китай, Турция и страны ЕС, уголь — Южная Корея и Тайвань, сжиженный газ — Южная Корея и Япония. Третьим по величине покупателем российских нефтепродуктов также является Бразилия.

«Принятие законопроекта Грэма будет равносильно введению 500-процентных тарифов практически для каждого крупного торгового партнера США.

Американцы уже пережили одну кратковременную торговую войну против остального мира в этом году — особого желания ввязываться в еще одну нет», — добавляет автор статьи Джим Джерати.

Журналист также подчеркивает, что полезные ископаемые в России, в том числе уран, закупают и сами Штаты, и задается вопросом, введет ли американское правительство в этом случае 500-процентный тариф в отношении самого себя.

Обоюдоострое оружие

Российские власти не раз осуждали и критиковали санкции, вводимые Западом. Так, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в июне заявил, что западные страны утратили конкурентоспособность по сравнению с новыми центрами экономического роста и продолжают исходить из «неоколониальных инстинктов».

«Когда Запад перешел к методам диктата, наказания тех, кто не выполняет его требования, когда Запад стал прибегать к методам прямого, называя вещи своими именами, воровства чужих активов, методам односторонних санкций, конечно, все это не способствовало гладкому функционированию мирового хозяйства», — отметил глава МИД.

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что подтолкнуть Москву к переговорам за счет давления и силы невозможно. Это, по его словам, можно сделать только логикой и аргументами.

Пресс-секретарь президента также подчеркнул, что от рестрикций зачастую страдают те государства, которые их вводят.

«Чем серьезнее пакет санкций — тем серьезнее, как от ружья, отдача в плечо. Все-таки оружие обоюдоострое», — пояснил Песков.