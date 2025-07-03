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Путин и Трамп обсудили конфликт на Украине

Ушаков: Путин и Трамп по телефону обсуждали украинский кризис
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обсуждали в том числе конфликт на Украине. Об этом рассказал журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Естественно, обсуждалась украинская проблематика. Дональд Трамп вновь поднимал вопрос о необходимости скорейшего прекращения военных действий. Со своей стороны Владимир Путин отметил, что Россия продолжает поиск политико-дипломатического решения конфликта», — сказал помощник президента.

По его словам, российский лидер проинформировал о ходе выполнения гуманитарных договоренностей, достигнутых во время второго раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле, и подтвердил готовность нашей стороны к продолжению переговорного процесса. Путин также подчеркнул, что Россия будет последовательно добиваться поставленных целей, направленных на устранение всем известных первопричин, приведших к нынешней острой конфронтации, и не отступит от этих задач.

«В рамках обсуждения двусторонних отношений была подтверждена взаимная заинтересованность в реализации перспективных экономических проектов, особенно в энергетической сфере и космических исследованиях. В целом хотел бы отметить, что разговор глав государств, как всегда, прошел на одной волне — был откровенным и предметным. Президенты договорились продолжить свое общение в ближайшее время», — заявил Ушаков.

Телефонный разговор президентов России и США продлился почти час. Лидеры также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.

Ранее сообщалось, что Путин и Трамп обсудили обмен фильмами, продвигающими традиционные ценности.

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