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Завершился телефонный разговор Путина и Трампа

Ушаков: Путин и Трамп поговорили по телефону, разговор длился почти час
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Гавриил Григоров/РИА Новости/Alex Brandon/AP

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Об этом журналистам сообщил Юрий Ушаков, помощник президента РФ.

«Только что закончился почти часовой разговор президента России Владимира Путина с Дональдом Трампом. Началось с того, что Трамп проинформировал об успешном прохождении в Конгрессе США флагманского законопроекта администрации о реформе в налоговой, миграционной и других сферах. Трамп называет этот законопроект большим и красивым биллем. Владимир Путин пожелал Дональду Трампу успехов в осуществлении намеченных преобразований и, конечно, поздравил с отмечаемым завтра национальным праздником Соединенных Штатов — Днем независимости», — сказал Ушаков.

По словам помощника Путина, с российской стороны было отмечено, что РФ сыграла не последнюю роль в становлении американской государственности, в том числе во время войны за независимость.

«Это 250 лет назад, а затем и в годы гражданской войны, завершившейся 160 лет назад. Было констатировано, что наши страны связывают не только союзничество в первой и второй мировых войнах, но и более глубокие исторические корни», — заявил Ушаков.

Путин ранее сообщил, что в четверг, 3 июля, у него состоится очередной телефонный разговор с американским лидером. В ходе визита на форум АСИ «Сильные идеи для нового времени» он спросил участников, что они хотели бы узнать у президента США. Позже информацию о предстоящем разговоре подтвердил Трамп.

Президенты России и США говорили по телефону уже несколько раз с момента возобновления диалога в этом году. Одной из главных тем обсуждения президентов является урегулирование конфликта на Украине, а также развитие экономического и торгового сотрудничества России и США.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев оценил значение телефонного разговора Путина и Трампа.

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