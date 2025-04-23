В Кремле заявили о схожести позиций Путина и Трампа относительно диалога

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в интервью французскому журналу Le Point, что Владимир Путин уважает своего американского коллегу Дональда Трампа, и они сходятся во мнении, что отказ от диалога является абсурдом.

Представитель Кремля отметил, что в некоторых областях позиции лидеров двух стран близки, однако это не значит, что они сходятся во всем.

«Каждый из них защищает прежде всего интересы своей страны. Их объединяет то, что они оба понимают абсурдность отказа от диалога. Их объединяет то, что они готовы решать самые сложные вопросы путем дискуссий», — сказал Песков.

Пресс-секретарь отметил, что администрации бывшего президента США Джо Байдена не хватало именно стремления к диалогу. По словам Пескова, американцы в период правления Байдена и его предшественника Барака Обамы «пытались давать уроки демократии» России.

22 апреля помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что спецпосланник главы США Стивен Уиткофф планирует на этой неделе приехать в Москву. До этого газета The Wall Street Journal со ссылкой на западных чиновников писала, что Уиткофф может посетить Россию после запланированной на конец недели встречи представителей США, Украины и ЕС в Лондоне. Однако позднее СМИ сообщили, что главы МИД Франции, Германии, Великобритании и Украины отложили встречу в Лондоне по урегулированию украинского конфликта. Вместо нее переговоры пройдут на уровне других высокопоставленных чиновников.

Ранее Путин предложил США остановить конфликт по нынешней линии фронта.