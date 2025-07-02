На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин высказался об особом статусе русского языка в Киргизии

Путин поблагодарил Жапарова за особый статус русского языка в Киргизии
true
true
true
close
Александр Демьянчук/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поблагодарил главу Киргизии Садыра Жапарова за особый статус русского языка в Киргизии. Об этом сообщает РИА Новости.

«Хотел бы отметить и хотел бы вас поблагодарить за то, что русскому языку придан особый статус в Кыргызстане. Это позволяет работать нам более эффективно по ряду других направлений, в том числе и в сфере экономики тоже», — сказал Путин.

В ходе встречи с Жапаровым российский лидер также заявил о планах расширения сети школ с обучением на русском языке в республике.

2 июля президент Киргизии прибыл в Москву с рабочим визитом.

До этого Жапаров приезжал в Москву 8 мая, чтобы принять участие в мероприятиях по случаю Дня Победы в Великой Отечественной войне.

До этого президент Киргизии посещал Россию в октябре прошлого года. Тогда политик принял участие в очередном заседании Совета глав стран Содружества Независимых Государств.

31 августа Путин поздравил Жапарова с Днем независимости Киргизии и отметил успехи страны в социально-экономическом развитии.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров посетил Киргизию с официальным визитом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами