Путин высказался об особом статусе русского языка в Киргизии

Президент России Владимир Путин поблагодарил главу Киргизии Садыра Жапарова за особый статус русского языка в Киргизии. Об этом сообщает РИА Новости.

«Хотел бы отметить и хотел бы вас поблагодарить за то, что русскому языку придан особый статус в Кыргызстане. Это позволяет работать нам более эффективно по ряду других направлений, в том числе и в сфере экономики тоже», — сказал Путин.

В ходе встречи с Жапаровым российский лидер также заявил о планах расширения сети школ с обучением на русском языке в республике.

2 июля президент Киргизии прибыл в Москву с рабочим визитом.

До этого Жапаров приезжал в Москву 8 мая, чтобы принять участие в мероприятиях по случаю Дня Победы в Великой Отечественной войне.

До этого президент Киргизии посещал Россию в октябре прошлого года. Тогда политик принял участие в очередном заседании Совета глав стран Содружества Независимых Государств.

31 августа Путин поздравил Жапарова с Днем независимости Киргизии и отметил успехи страны в социально-экономическом развитии.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров посетил Киргизию с официальным визитом.