Президент Киргизии прибыл в Москву с рабочим визитом

Жапаров прибыл в Москву с рабочим визитом

Президент Киргизии Садыр Жапаров прибыл в Москву с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба киргизского лидера.

«Борт главы государства приземлился в международном аэропорту Внуково-2», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе визита Жапаров проведет двустороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры двух стран обсудят актуальные вопросы сотрудничества Киргизии и России, в том числе в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и инвестиционной сферах.

В последний раз Жапаров приезжал в Москву 8 мая, чтобы принять участие в мероприятиях по случаю Дня Победы в Великой Отечественной войне.

До этого президент Киргизии посещал Россию в октябре прошлого года. Тогда политик принял участие в очередном заседании Совета глав стран Содружества Независимых Государств.

31 августа Путин поздравил Жапарова с Днем независимости Киргизии и отметил успехи страны в социально-экономическом развитии.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров посетил Киргизию с официальным визитом.