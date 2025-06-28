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Лавров прилетел в Киргизию

Лавров прибыл в Киргизию с официальным визитом
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МИД России

Глава МИД России Сергей Лавров прилетел в Киргизию с официальным визитом. Об этом сообщает ТАСС.

Как уточняет агентство, самолет министра приземлился в аэропорту города Чолпон-Ата. Во время поездки Лавров встретится с президентом республики Садыром Жапаровым и главой МИД страны Жээнбеком Кулубаевым. Глава внешнеполитического ведомства РФ также поучаствует в заседании Совета министров иностранных дел государств — участников Организации Договора о коллективной безопасности.

В конце января Лавров принял приглашение киргизского коллеги посетить республику с визитом. Глава МИД РФ поблагодарил Кулубаева за плодотворную совместную работу и «с удовольствием» принял приглашение приехать в Бишкек или «любое другое место красочной природы Киргизии с визитом».

27 июня президент Российской Федерации Владимир Путин побывал на саммите Евразийского экономического союза в Минске. Там присутствовал и киргизский лидер Жапаров.

Ранее в Киргизии перенесли празднование Дня Победы.

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