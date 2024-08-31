Путин отметил успехи в социально-экономическом развитии Киргизии

Президент России Владимир Путин поздравил лидера Киргизии Садыра Жапарова с Днем независимости республики и отметил успехи страны в социально-экономическом развитии. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Уважаемый Садыр Нургожоевич, примите сердечные поздравления по случаю национального праздника Киргизской Республики – Дня независимости», — говорится в документе.

Путин добавил, что Киргизия добилась значимых успехов в социально-экономическом развитии, а также в упрочении внутриполитической стабильности.

Говоря об отношении между Россией и Киргизией, президент РФ отметил, что они основываются на принципах стратегического партнерства и союзничества. Он напомнил, что государства взаимодействуют в рамках многосторонних структур, включая Евразэс, ОДКБ, ШОС и СНГ.

Также Путин выразил уверенность, что в будущем будут наращиваться взаимовыгодные российско-киргизские связи во всех областях.

31 августа Киргизия отмечает 33-ю годовщину обретения независимости. В этот день в 1991 году Верховный Совет республики принял Декларацию о государственной независимости, завершив процесс выхода из состава СССР.

До этого вице-премьер Киргизии Эдиль Байсалов пригрозил выходом из ЕАЭС в случае, если возможные ограничения на работу мигрантов в России распространятся на граждан Киргизии.

Ранее Киргизия начала ограничивать денежные переводы в российские банки из-за санкций.