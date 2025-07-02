В Кремле прокомментировали следы побоев на лицах задержанных в Баку россиян

Кремль обратил внимание на все детали задержания граждан России в Азербайджане. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Мы видели, внимательно видели все видео, обратили внимание на все детали. Будем защищать законные интересы граждан по дипломатическим каналам и будем использовать для этого все имеющиеся средства», — сказал представитель Кремля, комментируя фото, на которых на задержанных россиянах видны синяки.

Накануне Сабаильский районный суд Азербайджана постановил арестовать восьмерых граждан РФ, задержанных по подозрению в транзите наркотиков из Ирана, их обороте, а также в кибермошенничестве.

Позже азербайджанское издание Minval опубликовало фотографию, на которой видно, что задержанные россияне оказались избиты. Снимок был сделан в зале Сабаильского районного суда Баку.

27 июня российские силовики задержали в Екатеринбурге подозреваемых по делу о деятельности ОПГ — уроженцев Азербайджана с гражданством России.

МИД Азербайджана назвал действия российских правоохранителей «неприемлемым насилием» и потребовал расследовать нарушения при задержании. Министерство также заявило «решительный протест» временному поверенному в делах посольства РФ в стране Петру Волоковых.

30 июня азербайджанские силовики пришли в редакцию «Sputnik-Азербайджан». На следующий день стало известно о задержании семи сотрудников редакции Sputnik. В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что российских дипломатов не пускают к журналистам.

Ранее в МИД России рассказали о работе по урегулированию отношений Москвы и Баку.