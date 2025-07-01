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Число арестованных в Азербайджане россиян возросло

Апа: восьмерых задержанных в Азербайджане граждан РФ арестовали на четыре месяца
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Telegram-канал Baza

Сабаильский районный суд Азербайджана постановил арестовать восьмерых граждан РФ, задержанных по подозрению в транзите наркотиков из Ирана, их обороте, а также в кибермошенничестве. Об этом сообщает агентство АПА.

По данным агентства, всех задержали на четыре месяца.

По данным Telegram-канала Baza, среди задержанных — 23-летний Сергей Софронов из Череповца. В 2020 году он переехал в Калининград, где поступил в Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта. В октябре 2022 года, после объявления мобилизации в России, он уехал в Казахстан, а затем в Азербайджан.

Мать Сергея рассказала, что при задержании у сына отобрали телефон. Она связалась с российским посольством, где пообещали помочь, но пока не предоставили конкретной информации.

Также в Баку были арестованы совладелец и генеральный директор онлайн-сервиса бытовых услуг Airo Антон Драчев, программист Дмитрий Безуглый, турист из Екатеринбурга Александр Вайсеро.

Ранее в Кремле прокомментировали задержание журналистов РФ в Азербайджане.

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