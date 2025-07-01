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В МИД России рассказали о работе по урегулированию отношений Москвы и Баку

МИД: РФ доводит до Азербайджана свои подходы для нейтрализации ущерба отношениям
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Владимир Федороенко/РИА Новости

Россия последовательно доводит до Азербайджана свои принципиальные подходы для устранения ущерба отношениям двух стран. Об этом заявил заместитель директора четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Дмитрий Масюк, передает ТАСС.

По его словам, Москва пытается инкриминировать давление на этнических азербайджанцев в России в связи с задержанием недавно в Екатеринбурге россиян, подозреваемых в совершении тяжких преступлений.

Со своей стороны российские дипломаты последовательно доводят до азербайджанских коллег принципиальный подход, чтобы нейтрализовать ущерб для двусторонних отношений с Азербайджаном, подчеркнул Масюк.

Россия рассчитывает на то, что такой линии будет придерживаться и Баку, добавил дипломат.

27 июня российские силовики задержали в Екатеринбурге подозреваемых по делам об убийствах прошлых лет — уроженцев Азербайджана с гражданством России. Двое задержанных — братья Сафаровы скончались. В Следственном комитете России заявили, что один из них умер в результате сердечной недостаточности, а причины смерти второго пока устанавливаются. Азербайджан призвал Россию расследовать задержания граждан и их смерть. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле заявили, что Москва рассчитывает добиться освобождения журналистов России в Азербайджане.

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