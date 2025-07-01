На лицах задержанных в Азербайджане россиян заметили следы побоев

Minval опубликовало фото задержанных в Баку россиян после жесткого задержания

Задержанные в Баку по подозрению в наркотрафике россияне оказались избиты. Фотографию опубликовало азербайджанское издание Minval в Telegram-канале.

Снимок был сделан в зале Сабаильского районного суда Баку, где принималось решение о мере пресечения задержанным россиянам. На лицах россиян видны следы жесткого задержания.

Также сообщалось, что четверо из восьми граждан России, которых ранее задержали в Баку, арестованы судом на срок четыре месяца.

До этого портал Report.az сообщил, что в Баку ликвидировали две организованные преступные группы (ОПГ) с участием россиян, подозреваемых в транзите наркотиков из Ирана, интернет-торговле и кибермошенничестве. Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по факту противоправных действий указанных лиц.

30 июня в Баку были задержаны исполнительный директор бакинского филиала Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов. По данным издания Minval, азербайджанские правоохранители заподозрили, что российские журналисты — агенты ФСБ под прикрытием.

Ранее в Кремле прокомментировали задержание журналистов РФ в Азербайджане.