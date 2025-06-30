На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кремле ответили на вопрос о дате проведения третьего раунда переговоров с Украиной

Песков о новом раунде переговоров с Украиной: скоро наступит ясность
close
Кирилл Зыков/РИА Новости

Россия ожидает, что ясность касательно даты проведения третьего раунда переговоров с Украиной в скором времени наступит. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Ожидаем, что в ближайшее время такая ясность наступит», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, есть ли ясность касательно даты проведения третьего раунда переговоров.

Накануне Песков говорил, что пока новые встречи представителей Москвы и Киева не намечены.

Он также отмечал, что динамика переговорного процесса по урегулированию на Украине зависит от Киева и Вашингтона. Представитель Кремля отметил, что российская позиция «хорошо известна», и упомянул, что на переговорах «нельзя абстрагироваться» от реального положения дел на земле.

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин на встрече с мировыми СМИ в рамках Петербургского международного экономического форума говорил о том, что Москва готова к переговорам с Украиной на условиях, согласованных в Стамбуле в 2022 году. Он призвал Киев не затягивать с диалогом и отметил, что промедление может ухудшить положение Украины. Переговоры, по его словам, возможны после 22 июня.

Ранее на Украине признали, что президент страны Владимир Зеленский находится в тяжелом положении и не имеет козырей на переговорах с Россией.

Все новости на тему:
Переговоры в Стамбуле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами