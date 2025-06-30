В Кремле ответили на вопрос о дате проведения третьего раунда переговоров с Украиной

Россия ожидает, что ясность касательно даты проведения третьего раунда переговоров с Украиной в скором времени наступит. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Ожидаем, что в ближайшее время такая ясность наступит», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, есть ли ясность касательно даты проведения третьего раунда переговоров.

Накануне Песков говорил, что пока новые встречи представителей Москвы и Киева не намечены.

Он также отмечал, что динамика переговорного процесса по урегулированию на Украине зависит от Киева и Вашингтона. Представитель Кремля отметил, что российская позиция «хорошо известна», и упомянул, что на переговорах «нельзя абстрагироваться» от реального положения дел на земле.

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин на встрече с мировыми СМИ в рамках Петербургского международного экономического форума говорил о том, что Москва готова к переговорам с Украиной на условиях, согласованных в Стамбуле в 2022 году. Он призвал Киев не затягивать с диалогом и отметил, что промедление может ухудшить положение Украины. Переговоры, по его словам, возможны после 22 июня.

Ранее на Украине признали, что президент страны Владимир Зеленский находится в тяжелом положении и не имеет козырей на переговорах с Россией.