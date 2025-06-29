Нардеп Дубинский: у Зеленского нет козырей для переговоров с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский находится в тяжелом положении и не имеет козырей на переговорах с Россией. Об этом в своем Telegram-канале заявил находящийся в СИЗО по делу о госизмене украинский депутат Александр Дубинский.

Политик указал, что разблокировка санкций против России выглядит реальной, в то время как позиция премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по членству Киева в Евросоюзе не изменится до возможной смены власти в Будапеште по итогам выборов в 2026 году.

«Таким образом, у Зеленского действительно выбиты все козыри для дальнейших переговоров с РФ», — написал Дубинский.

По его словам, у Владимира Зеленского остались лишь рычаги влияния в виде репрессий и усиления мобилизации.

27 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова к третьему раунду переговоров с Украиной. По его словам, Москва и Киев должны согласовать место и время следующего раунда переговоров.

19 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на третьем раунде переговоров России и Украины предстоит обменяться мнениями по проектам меморандумов, которые стороны передали друг другу в рамках второго раунда в Стамбуле 2 июня. Он также сказал, что во время третьего раунда российская и украинская делегации обсудят продолжение гуманитарных обменов и освобождение пленных.

Ранее Кулеба пожаловался, что «все кнуты» достались Украине, а «пряники» – России.