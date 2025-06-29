В Кремле высказались о сроках третьего раунда переговоров с Украиной

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на полях встреч ЕАЭС (Евразийского экономического союза) в Минске высказался о сроках третьего раунда переговоров Москвы и Киева. Его слова передал белорусский телеканал «Первый информационный».

Песков сообщил, что пока новые встречи представителей Москвы и Киева не намечены.

«Мы ждем третьего раунда переговоров. Надеемся, что в самые ближайшие дни сроки проведения третьего раунда будут понятны», — сказал пресс-секретарь.

До этого он рассказал, что динамика переговорного процесса по урегулированию на Украине зависит от Киева и Вашингтона. Представитель Кремля отметил, что российская позиция «хорошо известна», и упомянул, что на переговорах «нельзя абстрагироваться» от реального положения дел на земле.

На прошлой неделе президент Владимир Путин на встрече с мировыми СМИ в рамках Петербургского международного экономического форума говорил о том, что Москва готова к переговорам с Украиной на условиях, согласованных в Стамбуле в 2022 году. Он призвал Киев не затягивать с диалогом и отметил, что промедление может ухудшить положение Украины. Переговоры, по его словам, возможны после 22 июня.

Ранее экс-глава МИД Украины не увидел перспектив в переговорах с Россией.