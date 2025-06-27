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Путин высказался о саммите ЕАЭС в Минске

Путин: Россия удовлетворена результатами саммита ЕАЭС
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Станислав Красильников/РИА Новости

Россия удовлетворена результатами саммита Евразийского экономический союз (ЕАЭС) в Минске. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС.

«Что касается результатов сегодняшнего нашего совещания, саммита ЕАЭС — мы удовлетворены результатами, мы подвели определенные итоги», — сказал глава государства.

26 июня президент России прибыл в Минск для участия в саммите ЕАЭС и Евразийском экономическом форуме.

Путин заявил, что финансовые институты стран Евразийского экономического союза поддерживают контакты с Новым банком развития БРИКС, Азиатским банком развития, Азиатским банком инфраструктурных инвестиций и другими подобными учреждениями.

При этом он отметил, что диалог РФ со Всемирным банком и другими западноцентричными финансовыми учреждениями сейчас затруднен из-за их политической ангажированности.

Ранее страна Центральной Америки запросила статус наблюдателя в ЕАЭС.

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