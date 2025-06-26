Путин прилетел в Минск на встречу лидеров ЕАЭС

Президент России Владимир Путин прибыл в Минск для участия в саммите ЕАЭС и Евразийском экономическом форуме. Об этом сообщает РИА Новости.

Самолет президента РФ приземлился в аэропорту Минска. Отмечается, что возле трапа самолета был выстроен почетный караул.

Накануне пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт рассказала, что для Путина в Минске подготовили эксклюзивный подарок.

До этого сообщалось, что во время визита в Белоруссию российский президент примет участие в саммите евразийского экономического совета (ЕАЭС), проведет совещание о ходе создания культурно-образовательных кластеров и встретится с выпускниками военных вузов.

Заседание высшего евразийского экономического совета с участием Путина состоится в Минске 27 июня.

Ранее Путин поздравил лидеров Белоруссии, Армении, Киргизии и Казахстана с Днем ЕАЭС.