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Путин рассказал о контактах финансовых институтов ЕАЭС с Банком развития БРИКС

Путин: финансовые институты ЕАЭС и Банк развития БРИКС поддерживают контакты
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Александр Демьянчук/РИА Новости

Финансовые институты стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) поддерживают контакты с Новым банком развития БРИКС, Азиатским банком развития, Азиатским банком инфраструктурных инвестиций и другими подобными учреждениями. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Евразийского экономического форума, сообщает РИА Новости.

26 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе Евразийского экономического форума призвал не потерять оставшийся от СССР единый рынок.

В четверг российский лидер прибыл в Минск с двухдневным визитом. В эти дни президент РФ поучаствует в Евразийском экономическом форуме и саммите ЕАЭС.

В этот же день глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что объем внутренней торговли стран БРИКС достиг $1 трлн.

Он также отметил, что РФ продолжает укреплять связи бизнеса, в том числе с помощью делового совета БРИКС по поручению Путина.

19 июня Путин заявил, что объединение БРИКС приобретает все больший вес в международных делах.

Ранее были названы плюсы платежной системы стран БРИКС для россиян.

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