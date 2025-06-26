Путин заявил, что диалог России со Всемирным банком затруднен

Диалог Российской Федерации со Всемирным банком сейчас затруднен, так как западные финансовые институты ангажированы. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Евразийского экономического форума, сообщает РИА Новости.

«Если говорить непосредственно о России, то в силу известных обстоятельств наш диалог со Всемирным банком и другими западноцентричными финансовыми учреждениями на данном этапе затруднен, мягко говоря, причина — в их политической ангажированности», — сказал глава государства.

Также он отметил, что РФ всячески стремится уменьшить зависимость от западных финансовых институтов.

26 июня Путин прибыл в Минск с двухдневным визитом. В эти дни президент РФ поучаствует в Евразийском экономическом форуме и саммите ЕАЭС.

Накануне президент России дал поручение правительству рассмотреть предложения отечественного бизнеса об условиях возвращения иностранных компаний в РФ.

Ранее Путин раскрыл, какой статус России крайне важно поддерживать.