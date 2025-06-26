Одна из стран Центральной Америки запросила статус наблюдателя в ЕАЭС

Никарагуа запросила статус государства — наблюдателя в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Об этом заявил специальный представитель президента страны по вопросам взаимодействия с Россией Лауреано Ортега Мурильо, передает ТАСС.

«Никарагуа официально запросила статус наблюдателя в этом важнейшем союзе», — сказал Мурильо во время пленарного заседания Евразийского экономического форума.

По его словам, для страны это «важнейшая цель», и власти «готовы выполнить все необходимые процедуры, чтобы получить такой статус».

В настоящее время в ЕАЭС входят пять государств: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. Также у организации есть три государства-наблюдателя: Молдавия (с 2018 года), Узбекистан и Куба (оба — с 2020 года).

26 июня президент России Владимир Путин прибыл в Минск с двухдневным визитом. В эти дни президент РФ поучаствует в Евразийском экономическом форуме и саммите ЕАЭС.

В этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что интеграция в рамках ЕАЭС продолжается. При этом он отметил, что есть «какие-то шероховатости». Представитель Кремля назвал их «вполне естественным процессом».

Ранее Лукашенко упрекнул страны СНГ в эгоизме по отношению к России.