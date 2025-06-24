На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эксперт объяснил, чем чревато для Нетаньяху перемирие с Ираном

Политолог Ципис: перемирие с Ираном грозит Нетаньяху отставкой
close
Julia Nikhinson/AP

Перемирие с Ираном является ловушкой для премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. События могут развиваться по сценарию, при котором ему придется уйти в отставку. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности Саймон Ципис.

Специалист считает, что Еврейское государство не исправит ситуацию, нанося удары по Ирану и организуя провокации.

«Иранская ядерная программа, по всей видимости, не уничтожена. Власти Ирана не свергнуты. Еврейское государство сейчас оказалось в ситуации, при которой Штаты не придут во второй раз на помощь. На этом фоне кризис в отношениях [президента США Дональда] Трампа и Нетаньяху будет лишь углубляться», — отметил Ципис.

Он добавил, что американский лидер считает достигнутым все, что планировал, и не заинтересован в продолжении конфликта на Ближнем Востоке.

Утром 24 июня Трамп сообщил о вступлении в силу режима прекращения огня между Израилем и Ираном. Глава Белого дома призвал стороны не нарушать его.

Позже в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили о пусках ракет из Ирана по своей территории. Глава израильского минобороны Исраэль Кац приказал ЦАХАЛ дать решительный ответ на нарушение режима прекращения огня.

Иран при этом опроверг сообщения об атаке на Израиль.

Ранее в США заявили, что Нетаньяху еще осенью решил ударить по Ирану.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами