Эксперт объяснил, чем чревато для Нетаньяху перемирие с Ираном

Перемирие с Ираном является ловушкой для премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. События могут развиваться по сценарию, при котором ему придется уйти в отставку. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности Саймон Ципис.

Специалист считает, что Еврейское государство не исправит ситуацию, нанося удары по Ирану и организуя провокации.

«Иранская ядерная программа, по всей видимости, не уничтожена. Власти Ирана не свергнуты. Еврейское государство сейчас оказалось в ситуации, при которой Штаты не придут во второй раз на помощь. На этом фоне кризис в отношениях [президента США Дональда] Трампа и Нетаньяху будет лишь углубляться», — отметил Ципис.

Он добавил, что американский лидер считает достигнутым все, что планировал, и не заинтересован в продолжении конфликта на Ближнем Востоке.

Утром 24 июня Трамп сообщил о вступлении в силу режима прекращения огня между Израилем и Ираном. Глава Белого дома призвал стороны не нарушать его.

Позже в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили о пусках ракет из Ирана по своей территории. Глава израильского минобороны Исраэль Кац приказал ЦАХАЛ дать решительный ответ на нарушение режима прекращения огня.

Иран при этом опроверг сообщения об атаке на Израиль.

Ранее в США заявили, что Нетаньяху еще осенью решил ударить по Ирану.