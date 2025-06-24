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Иран опроверг сообщение о якобы выпущенной в сторону Израиля ракете

IRIB: Иран не запускал ракеты в сторону Израиля в последние несколько часов
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Генштаб Вооруженных сил Ирана опроверг сообщение о якобы выпущенной в сторону Израиля ракете в последние несколько часов. Об этом сообщает иранская гостелерадиокомпания IRIB.

«Генштаб вооруженных сил Ирана опроверг запуск какой-либо ракеты в последние несколько часов со стороны Ирана», — говорится в сообщении.

До этого пресс-служба Армии обороны Израиля сообщала, что Израиль зафиксировал пуски ракет из Ирана по своей территории после объявления режима прекращения огня.

В ночь на 24 июня президент США Дональд Трамп сообщил, что Иран и Израиль договорились о введении режима прекращения огня. По его словам, после его вступления в силу мир поприветствует «официальное окончание 12-дневной войны».

При этом глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что у страны не было никакого соглашения о прекращении огня. По его словам, окончательное решение по данной инициативе планировалось принять позже.

Утром 24 июня иранский телеканал Press TV сообщил, что режим прекращения огня с Израилем вступил в силу. По его данным, это произошло после «четырех волн иранских атак».

Ранее в Иране заявили, что Израиль атаковал жилые районы в провинции Тегеран.

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