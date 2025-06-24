В США заявили, что Нетаньяху еще осенью решил ударить по Ирану

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху хотел нанести удары по Ирану еще осенью 2024 года, но намеревался получить поддержку США. Об этом пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на бывших и действующих чиновников Израиля.

По данным издания, Нетаньяху приказал израильским военным готовиться к атаке на Иран после операции против формирований шиитской организации «Хезболлах» в Ливане. Тогда же израильская разведка начала собирать списки ученых-атомщиков и представителей военного руководства Ирана, которые потенциально могли бы стать целями.

Собеседники издания подчеркнули, что Израиль ожидал одобрения своих планов со стороны Вашингтона.

До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков говорил, что министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи не сообщал на встрече с президентом России Владимиром Путиным о том, что Тегеран готовится нанести удары по военным базам США на Ближнем Востоке.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле.

Ранее сообщалось, что заявление Трампа о прекращении огня Ираном и Израилем застало врасплох его администрацию.