Глава МО Израиля приказал решительно ответить на нарушение Ираном режима прекращения огня

Глава Минобороны Израиля Исраэль Кац приказал Армии обороны страны (ЦАХАЛ) решительно ответить Ирану на нарушение режима прекращения огня. Об этом пишет официальный Telegram-канал оборонного ведомства.

«Я дал указание силам ЦАХАЛ решительно отреагировать на нарушение Ираном прекращения огня мощными ударами по целям режима в самом сердце Тегерана»‎, — сказал глава ведомства.

До этого Израиль зафиксировал пуски ракет из Ирана по своей территории после объявления режима прекращения огня.

Отмечается, что в настоящее время военно-воздушные силы Израиля действуют для перехвата и нанесения ударов там, где это необходимо, с целью устранения угрозы.

В ночь на 24 июня президент США Дональд Трамп сообщил, что Иран и Израиль договорились о введении режима прекращения огня. По его словам, после его вступления в силу мир поприветствует «официальное окончание 12-дневной войны».

При этом глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что у страны не было никакого соглашения о прекращении огня. По его словам, окончательное решение по данной инициативе планировалось принять позже.

Ранее в Иране заявили, что Израиль атаковал жилые районы в провинции Тегеран.