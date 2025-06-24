Трамп подтвердил вступление в силу прекращения огня между Израилем и Ираном

Трамп: режим прекращения огня между Израилем и Ираном вступил в силу

Режим прекращения огня между Израилем и Ираном вступил в силу. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в социальной сети The Truth Social.

«Режим прекращения огня вступил в силу. Пожалуйста, не нарушайте его», — написал глава Белого дома.

В ночь на 24 июня Трамп сообщил, что Иран и Израиль договорились о прекращении огня. По его словам, спустя сутки мир будет приветствовать «официальное окончание 12-дневной войны».

При этом глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что у страны пока нет никакого соглашения с Израилем о прекращении огня или военных операций. По его словам, окончательное решение по данной инициативе планировалось принять позже.

Утром 24 июня иранский телеканал Press TV сообщил, что режим прекращения огня с Израилем вступил в силу. По его данным, это произошло после «четырех волн иранских атак».

Ранее стало известно, как Иран может отомстить США в случае провала переговоров.