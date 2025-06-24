Израиль обвинил Иран в нарушении режима прекращения огня

Израиль зафиксировал пуски ракет из Ирана по своей территории после объявления режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-служба армии обороны Израиля в Telegram-канале.

«Некоторое время назад на севере Израиля сработали сирены после обнаружения ракет, запущенных из Ирана в сторону государства Израиль», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время военно-воздушные силы Израиля действуют для перехвата и нанесения ударов там, где это необходимо, с целью устранения угрозы.

В ночь на 24 июня президент США Дональд Трамп сообщил, что Иран и Израиль договорились о введении режима прекращения огня. По его словам, после его вступления в силу мир поприветствует «официальное окончание 12-дневной войны».

При этом глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что у страны не было никакого соглашения о прекращении огня. По его словам, окончательное решение по данной инициативе планировалось принять позже.

Утром 24 июня иранский телеканал Press TV сообщил, что режим прекращения огня с Израилем вступил в силу. По его данным, это произошло после «четырех волн иранских атак».

Ранее в Иране заявили, что Израиль атаковал жилые районы в провинции Тегеран.