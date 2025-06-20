Трамп счел отправку американских военных в Иран крайней мерой

Трамп сообщил, что отправка американский военных в Иран будет крайней мерой

Отправка военнослужащих США на территорию Ирана является крайней мерой. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп в ходе беседы с журналистами, пишет РИА Новости.

«Сухопутные силы — это крайняя вещь», — подчеркнул он.

Незадолго до этого гендиректор аналитического центра «Катехон» Михаил Якушев заявил, что полностью исключать нанесение ударов по Ирану со стороны США нельзя, поскольку в команде Трампа есть влиятельные ястребы, выступающие за «решение вопроса» военным путем.

Трамп должен понимать, что атаковав Иран, он потеряет политические очки, поскольку изначально шел на выборы как миротворец, подчеркнул Якушев. Более того, по его словам, многие представители Демократической партии — противники нынешнего главы Белого дома — поддерживают Иран и Палестину, а также выступают против вовлечения США в новый конфликт.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле.

В обеих странах от ударов пострадали сотни человек. При этом Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.

Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми. В МИД РФ заявили, что Иран в ситуации с Израилем действует в соответствии с правом на самооборону.

Ранее в Госдуме раскрыли, чем обернется война Израиля и Ирана для России.