Аналитик оценил вероятность атаки США на ядерные объекты Ирана

Аналитик Якушев: заявления США о предстоящей атаке на Иран могут быть блефом

Гендиректор аналитического центра «Катехон» Михаил Якушев в интервью Tsargrad.tv оценил вероятность атаки США на ядерные объекты Ирана. Он допустил, что Вашингтон мог намеренно анонсировать удары, чтобы напугать Тегеран и вынудить его пойти на деэскалацию.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп при этом должен понимать, что атаковав Иран, он потеряет политические очки, поскольку изначально шел на выборы как миротворец, отметил эксперт. Более того, по его словам, многие представители Демократической партии — противники нынешнего главы Белого дома — поддерживают Иран и Палестину, а также выступают против вовлечения США в новый конфликт.

При этом Якушев подчеркнул, что полностью исключать нанесение ударов по Ирану со стороны США нельзя, поскольку в команде Трампа есть влиятельные ястребы, выступающие за «решение вопроса» военным путем.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Тегеран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3», атаковав военные цели в Израиле.

В обеих странах пострадали десятки человек. Взаимные обстрелы продолжаются до сих пор.

18 июня Трамп заявил, что США могут нанести удары по ядерным объектам Ирана, если Тегеран не примет его «последний ультиматум». По его словам, воздушное пространство над Ираном находится под контролем Соединенных Штатов, а сама страна осталась без систем ПВО.

Ранее в Госдуме раскрыли, чем обернется война Израиля и Ирана для России.