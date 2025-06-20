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Вассерман раскрыл, чем обернется война Израиля и Ирана для России

Вассерман рассказал о последствиях конфликта между Ираном и Израилем для РФ
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Ирано-израильский конфликт продолжает набирать обороты, и нет никаких признаков его скорого завершения. Об этом заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман в интервью mk.ru.

Он считает, что последствия этого конфликта затронут все страны мира. Кроме того, эрудит рассказал о том, чем может обернуться ирано-израильский конфликт для России.

«В краткосрочной перспективе Российская Федерация, несомненно, выиграет благодаря подорожанию нефти. <...> Но этот выигрыш будет, скорее всего, не очень значительным», — полагает Вассерман.

В то же время, по мнению Вассермана, ирано-израильский конфликт будет иметь и негативные последствия, которых вряд ли удастся избежать.

«Я думаю, что уровень терроризма в мире возрастет. Как показывает опыт, любая война порождает людей, обладающих навыками стрельбы и подрыва, но совершенно не готовых к труду», — отметил парламентарий.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле. Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми.

Ранее в Кремле заявили, что пока не ожидают мира на Ближнем Востоке.

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