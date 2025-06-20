Трамп прокомментировал ход переговоров РФ и Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что на переговорах РФ и Украины наблюдается небольшой прогресс. Об этом сообщает ТАСС.

«По России и Украине есть небольшой прогресс», — отметил Трамп, не приведя каких-либо подробностей.

До этого официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс говорила, что конфликт России и Украины можно разрешить только путем договоренностей.

19 июня президент РФ Владимир Путин на встрече с мировыми СМИ в рамках ПМЭФ призвал Украину как можно скорее возобновить переговоры, указав, что Москва «готова решать по стамбульским принципам», предложенным в 2022 году. Он отметил, что условия тогда были намного мягче, чем сейчас, и предупредил, что, если Киев будет медлить, «ситуация может измениться в худшую для них сторону».

20 июня первый замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица заявил, что формат переговоров в Стамбуле между Москвой и Киевом не принесет прогресса, кроме договоренностей об обмене пленными, поэтому необходима встреча лидеров стран.

Ранее в Белом доме окрестили Трампа «главным миротворцем».