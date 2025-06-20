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В Белом доме окрестили Трампа «главным миротворцем»

Пресс-секретарь Левитт назвала Трампа главным миротворцем, действующим через силу
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Suzanne Plunkett/Pool/Reuters

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт назвала президента США Дональда Трампа «главным миротворцем», который добивается мира через силу, в том числе в вопросе конфликта России и Украины. Об этом она заявила во время очередной пресс-конференции.

«Что касается России и Украины, благодаря американской силе и лидерству президента мы видели, как эти две стороны присоединились к прямым переговорам», — заявила Левитт.

По ее словам, Трамп – «главный миротворец», который устанавливает «мир через силу». Американский лидер всегда пользуется шансом для дипломатии, если он есть, однако не боится применять силу, указала пресс-секретарь Белого дома.

Накануне журналистка телеканала Fox News Джеки Хайнрик со ссылкой на чиновников Белого дома сообщила, что Вашингтон не исключает применение тактического ядерного оружия для нанесения удара по иранскому подземному объекту по обогащению урана в Фордо.

Ранее МИД Чехии обвинил Россию в троллинге на тему мирных переговоров с Украиной.

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