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МИД Украины усомнился в эффективности формата переговоров в Стамбуле

Замглавы МИД Кислица усомнился в эффективности переговоров с Россией в Стамбуле
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112 Украина

Первый замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица заявил, что формат переговоров в Стамбуле между Москвой и Киевом не принесет прогресса, кроме договоренностей об обмене пленными, поэтому необходима встреча лидеров стран. Его слова приводит «РБК-Украина».

По мнению дипломата, нынешний формат переговоров не может изменить сложившейся ситуации.

Кислица заявил, что украинская делегация во время двух раундов в Стамбуле настаивала на необходимости подготовки встречи лидеров двух стран – Владимира Зеленского и Владимира Путина.

«Мы об этом говорили и в мае, и в июне. У россиян взамен совсем другая логика — что сначала мы должны выполнить их требования, а уже потом встретятся лидеры», — заявил Кислица.

Он добавил, что без встречи Путина и Зеленского и, возможно, американского лидера Дональда Трампа «вряд ли можно достичь сногсшибательных решений».

19 июня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что гуманитарные договоренности дают возможность России и Украине наращивать потенциал готовности к более серьезным договоренностям.

Кроме того, 19 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская делегация готова прибыть в Стамбул для проведения третьего раунда переговоров с Украиной после 22 июня. Она добавила, что конкретные сроки нового раунда российско-украинских переговоров по урегулированию конфликта будут озвучены в ближайшее время представителями самой делегации.

Ранее в Раде заговорили об исчезновении Украины.

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