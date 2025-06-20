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В Госдепе назвали единственный способ закончить конфликт на Украине

Госдеп: разрешить конфликт на Украине можно только путем договоренностей
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Depositphotos

Конфликт России и Украины можно разрешить только путем договоренностей. Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс, сообщает ТАСС.

Она отметила, что Вашингтон внимательно наблюдает за переговорами между Москвой и Киевом и сам не выключается из процесса. Брюс отметила, что «единственный способ, которым этот [конфликт] закончится, — это чтобы две стороны встретились и пришли к какому-то соглашению».

Также она подчеркнула, что решения по конфликту будет принимать в Соединенных Штатах только президент страны Дональд Трамп.

19 июня президент РФ Владимир Путин на встрече с мировыми СМИ в рамках ПМЭФ призвал Украину как можно скорее возобновить переговоры, указав, что Москва «готова решать по стамбульским принципам», предложенным в 2022 году. Он отметил, что условия тогда были намного мягче, чем сейчас, и предупредил, что, если Киев будет медлить, «ситуация может измениться в худшую для них сторону».

Российский лидер также вновь подтвердил, что цель специальной военной операции (СВО) в демилитаризации Украины, то есть устранении угрозы возможности ударов по России в будущем. Он подчеркнул, что задача — не просто завершить конфликт сейчас, но найти перспективное решение, исключающее повторение подобных ситуаций.

Ранее Зеленский признал, что Украина не хочет воевать до 2026 года.

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Переговоры о мире на Украине
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