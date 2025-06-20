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Путин назвал глубину зоны безопасности в Сумской области

Путин: глубина зоны безопасности в Сумской области составляет до 12 км

Президент России Владимир Путин во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) прокомментировал глубину зоны безопасности, которую формируют Вооруженные силы РФ в Сумской области Украины.

По его словам, глубина данной зоны составляет от 8 до 12 километров.

«Мы теперь вынуждены создавать зону безопасности. А они отвлекают туда резервы, которых им и так не хватает», — сказал глава государства.

Также Путин заявил, что у российской армии нет задачи взять город Сумы, но он этого не исключил.

5 июня сообщалось, что после взятия населенного пункта Кондратовка в Сумской области российским войскам осталось продвинуться всего на 20 км, чтобы достичь города Сумы на севере Украины.

Сумская область Украины граничит с Курской областью России. После того, как российские войска полностью освободили курское приграничье от ВСУ, президент России Владимир Путин заявил о решении создать буферную зону безопасности вдоль границы с Украиной.

Путин 20 июня выступил на пленарном заседании ПМЭФ. Выступление длилось 55 минут. После него президент отвечает на вопросы. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее стало известно об ударе по центру сил спецопераций ГУР в Сумской области.

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ПМЭФ – 2025
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