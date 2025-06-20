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Путин не исключил взятие города Сумы

Путин: у нас нет задачи забрать Сумы, но я этого не исключаю
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Иван Секретарев/РИА Новости

У России нет задачи забрать Сумы, но это не исключено. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«У нас нет такой задачи — забрать Сумы. Но, в принципе, я этого не исключаю», — сказал он.

Путин 20 июня выступил на пленарном заседании ПМЭФ. Выступление длилось 55 минут. После него президент отвечает на вопросы. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

До этого министерство обороны РФ сообщило, что российские войска продвинулись в глубину украинской обороны и заняли населенный пункт Новониколаевка в Сумской области Украины.

Кроме того, они нанесли поражение подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Новая Сечь, Андреевка, Алексеевка, Конотоп, Ленинское, Варачино, Могрица, Садки, Рыжевка, Бессаловка и Кондратовка Сумской области.

13 июня депутат Рады Нина Южанина заявила о поражении ВСУ в сражении за Сумскую область. Парламентарий рассказала, что каждые сутки читает о занятии ВС России очередного населенного пункта. Она объяснила продвижение российских войск в регионе отсутствием надлежащих фортификационных сооружений и минных полей.

Ранее стало известно, сколько осталось пройти наступающим на Сумы бойцам РФ.

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ПМЭФ – 2025
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